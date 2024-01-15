Gaziantep'te güvercin tartışması! Arkadaşı ile dedesini av tüfeği ile vurdu

DHA
Güvercin nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı..
Olayın adresi Gaziantep.
Öğleden sonra Karaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Halil C. ile arkadaşı Muhammet Nazmi K. arasında, iddiaya göre besledikleri güvercinler nedeniyle tartışma çıktı.
Av tüfeğiyle arkadaşı ve dedesine ateş etti
Tartışmanın büyümesi üzerine Halil C., av tüfeği ile Muhammet Nazmi ile yanındaki dedesi Servet E.'ye ateş edip yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Dede ve torunun sağlık durumu iyi
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Dede ile torunun hastanedeki tedavisi sürerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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