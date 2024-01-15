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Gaziantep'te güvercin tartışması! Arkadaşı ile dedesini av tüfeği ile vurdu

Gaziantep'te güvercin tartışması! Arkadaşı ile dedesini av tüfeği ile vurdu Gaziantep'te besledikleri güvercinler nedeniyle çıkan tartışmada Halil C., arkadaşı Muhammet Nazmi K. ile dedesi Servet E.'yi av tüfeği ile vurarak yaraladı.