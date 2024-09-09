İHA

Nurdağı-Hatay karayolu İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Bekir Y. yönetimindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç ile Duhan Ç. idaresindeki 34 CZE 492 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Uğur Efe Y. ile Aykut K. hafif şekilde yaralandı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editör