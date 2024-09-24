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Gaziantep'te hapis cezası bulunan firari yapay zeka sayesinde yakalandı

Gaziantep'te hapis cezası bulunan firari yapay zeka sayesinde yakalandı Kent genelinde yapılan denetimlerde yağma, hırsızlık ve firar suçlarından hakkında 23 yıl 18 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi desteğiyle yakalandı.