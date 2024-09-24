Gaziantep'te hapis cezası bulunan firari yapay zeka sayesinde yakalandı

İHA
Suçlulara göz açtırılmıyor...
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
YAPAY ZEKA BULDU
Şahinbey ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde kimlik bilgilerinden şüphelenilen şahıs, yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi ile kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde, şahsın yağma, hırsızlık ve firar suçlarından hakkında 23 yıl 18 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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