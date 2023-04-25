Gaziantep'te hareket halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü Gaziantep Nizip'te hareket halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Gaziantep'te silahlı saldırı...

Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Sokak'ta hareket halindeki mali müşavir Celal T. idaresindeki araca alacak-verecek meselesi nedeniyle 2 şahıs kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırı sonucu araç sürücü Celal T. ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Celal T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise katil zanlıları Mehmet E. ile Mustafa E.'yi yakalayarak gözaltına alındı.