Gaziantep'te hasta almaya giden ambulansın kazasında 4 kişi yaralandı Gaziantep'te hasta almaya giden ambulans kavşakta araçla çarpıştıktan sonra devrildi. 3'ü sağlık personeli toplam 4 kişi yaralandı.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde vakaya giden Fatih Y. yönetimindeki ambulans Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi Kavşağı'nda Ahmet A. yönetimindeki taksiyle çarpıştı.

Kazanın ardından savrularak devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık görevlileri İmam Ali Ö. ve Bengi B. ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen ambulanstan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken olay yerinde ilk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan yaralı sağlık personelleri ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.