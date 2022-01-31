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- Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
- İHA
- 31.01.2022 - 15:07
- Güncelleme : 31.01.2022 - 15:53
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniği’nde beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Derviş Çelikbilek’in yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek taşkınlık çıkardı.
30 HASTA YAKINI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Önce hastanın tedavi gördüğü odaya toplu şekilde girmeye çalışan yaklaşık 30 hasta yakını, ardından sağlıkçılara saldırdı.
Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, bu kez güvenlik görevlilerine yöneldi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ DÖVDÜLER
Görevliler ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti.
Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darbederken, saldırganları polis güçlükle durdurdu.
O ANLAR KAMERADA
Hasta yakınlarının sağlıkçılar ile güvenlik görevlilerine saldırdığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler VİDEO