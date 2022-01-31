Euro
14,89
-1.00%
Dolar
13,34
-1.00%
Altın
768,85
-1.00%
Borsa
1996
0.00%
Bitcoin
499.842
-3.16%
BTXN Coin
31.53
2.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler

    Ambulansın geciktiğini iddia ederek acil servisi birbirine katan hasta yakınlarının, sağlıkçılar ile güvenlik görevlilerine saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniği’nde beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Derviş Çelikbilek’in yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek taşkınlık çıkardı.

    30 HASTA YAKINI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

    Önce hastanın tedavi gördüğü odaya toplu şekilde girmeye çalışan yaklaşık 30 hasta yakını, ardından sağlıkçılara saldırdı.

    Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, bu kez güvenlik görevlilerine yöneldi.

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ DÖVDÜLER

    Görevliler ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti.

    Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darbederken, saldırganları polis güçlükle durdurdu.

    O ANLAR KAMERADA

    Hasta yakınlarının sağlıkçılar ile güvenlik görevlilerine saldırdığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler VİDEO

    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler #1

    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler #2

    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler #3

    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler #4

    Gaziantep’te hasta yakınlarının saldırı anına ilişkin yeni görüntüler #5


    Görüş Bildir