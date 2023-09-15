Gaziantep'te hastaneye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 3 yaralı
İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Yamaçova Mahallesi'nde Mehmet Karaçalıoğlu (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerince can verdi

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kaaçalıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te hastaneye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 3 yaralı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)