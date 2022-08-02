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    Gaziantep’te havaya ateş açanlara 1 milyon 578 bin lira ceza verildi

    Düğün, nişan ve bağ evlerinde havaya ateş açan 24 kişi tespit edildi. Şahıslara toplamda 1 milyon 578 bin lira idari para cezası verildi.
    • 02.08.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:40
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    Gaziantep’te havaya ateş açanlara 1 milyon 578 bin lira ceza verildi

    Gaziantep’te, meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik çalışma aralıksız sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, konuyla ilgili özel timler oluşturuldu.

    DHA’nın haberine göre; hafta sonu kent genelinde özel timlerin yaptığı denetimlerde; havaya ateş edilen 22 olaya müdahale edildi.

    Toplam para cezası 1 milyon lirayı geçti

    Bu müdahalelerde 19 tabanca ve tüfek ele geçirildi, havaya ateş ettiği belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen 24 şüpheliye, Çevre Kanunu kapsamında kişi başı 65 bin 750 lira olmak üzere toplam 1 milyon 578 bin lira idari para cezası uygulandı.

    Haklarında aynı zamanda adli soruşturma başlatılan 24 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Gaziantep’te havaya ateş açanlara 1 milyon 578 bin lira ceza verildi ViDEO

    Vatandaşlar, anonslar ile uyarılıyor

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ayrıca düğün yapılan alanlar ile bağ evlerinin bulunduğu bölgelerde devriye görevi sırasında araçlardan sık sık megafon ile vatandaşları havaya ateş açmamaları konusunda anonslar yaparak uyarıyor.

    Gaziantep’te havaya ateş açanlara 1 milyon 578 bin lira ceza verildi #1

    Gaziantep’te havaya ateş açanlara 1 milyon 578 bin lira ceza verildi #2


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