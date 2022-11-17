Petrol
90.74
-2.28%
Euro
19.2388
-0.49%
Dolar
18.6163
0.14%
Altın
1.052
-0.67%
Borsa
4507
-3.45%
Bitcoin
316.243
0.66%
BTXN Coin
6.52
-6.85%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Gaziantep’te hırsız linç edilmekten son anda kurtuldu

    Bir vatandaşın milyonluk çantasını çalıp kaçan şahıs, linç edilmekten son anda kurtuldu. Kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polise yakalandı.
    • 17.11.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te hırsız linç edilmekten son anda kurtuldu

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir otoparkta, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın içerisinde 1 milyon 95 bin TL olan çantasını alan şahıs, olay yeri yakınlarında kendisini bekleyen motosiklete doğru kaçmaya başladı.

    Olayı gören vatandaşlar ise hızla şahsın peşinden koşmaya başladı.

    Linç edilecekti

    Son anda motosiklete binen şahıs, peşinden koşan vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu.

    Olay yerine gelen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlattı.

    Gaziantep'te çanta çalan şahıs linç edilmekten son anda kurtuldu VİDEO

    Tutuklandı

    Güvenlik kamera görüntülerinden şahsın S.A. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

    İHA'nın haberine göre S.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep’te hırsız linç edilmekten son anda kurtuldu #1

    Gaziantep’te hırsız linç edilmekten son anda kurtuldu #2


    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura takvimi belli oldu
    Emlak

    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura takvimi belli oldu

    Görüş Bildir