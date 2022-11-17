Gaziantep’te hırsız linç edilmekten son anda kurtuldu

Bir vatandaşın milyonluk çantasını çalıp kaçan şahıs, linç edilmekten son anda kurtuldu. Kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polise yakalandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir otoparkta, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın içerisinde 1 milyon 95 bin TL olan çantasını alan şahıs, olay yeri yakınlarında kendisini bekleyen motosiklete doğru kaçmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar ise hızla şahsın peşinden koşmaya başladı.

Linç edilecekti

Son anda motosiklete binen şahıs, peşinden koşan vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu.

Olay yerine gelen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlattı.

Gaziantep'te çanta çalan şahıs linç edilmekten son anda kurtuldu VİDEO

Tutuklandı

Güvenlik kamera görüntülerinden şahsın S.A. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İHA'nın haberine göre S.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.