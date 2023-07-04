Gaziantep'te hırsızlar kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar Kentte ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs, klima demirinde asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince 2 şahıs gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gaziantep’te hareketli dakikalar yaşandı.

Şehitkamil ilçesi Mehmet Emin Kılıçkale Caddesi'nde meydana geldi.

Ağır hasarlı olarak bilinen binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı.

Çaldıkları malzemelerle yakalandılar

Şüphelilerden Aziz B. ve Mahmut Y. kaçmaya çalıştığı AN-KA Apartmanı'nın 4. katında klima demirinde asılı kaldı.

İtfaiye ekiplerinin asılı kaldıkları yerden kurtardığı 2 zanlı, çaldıkları malzemelerle birlikte ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

"Ev sahipleri bu binaya girmeye korkuyor"

Çevredeki birçok hırsızlık girişiminden rahatsız olan esnaf Onur Köylü, “Binanın ağır hasarlı olduğunu herkes biliyor. Kimse oturmadığı içinde bütün hırsızlar garajlardan itibaren evin içine girerek bütün evlere girmişler. Sadece bu binaya değil çevredeki site sakinleri de bu durumdan şikayetçi hırsızın biri de az evvel suçüstü yakalandı. Ev sahipleri bu binaya girmeye korkuyor. Ağır hasarlı ise gereken yapılsın, değilse de bir şekilde önlem alınsın." diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.