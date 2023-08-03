Gaziantep'te hırsızlık olayı: Arkadaşı gibi sarıldı, cebinde ne varsa çaldı

İHA
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Gaziantep'te ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
A.K. isimli şahıs, arkadaş gibi sarıldığı vatandaşın arka cebindeki telefonu ile banka kartlarını çaldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili çalışma yaptı.
Şüpheli şahsın, yankesicilik anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bir diğer yandan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.