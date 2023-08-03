Gaziantep'te hırsızlık olayı: Arkadaşı gibi sarıldı, cebinde ne varsa çaldı Şüpheli şahıs, arkadaş gibi sarıldığı vatandaşın arka cebinde bulunan cep telefonu ile banka kartlarını yankesicilik sureti ile çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Gaziantep'te ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. A.K. isimli şahıs, arkadaş gibi sarıldığı vatandaşın arka cebindeki telefonu ile banka kartlarını çaldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili çalışma yaptı. Şüpheli şahsın, yankesicilik anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir diğer yandan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.