Abone ol: Google News

Gaziantep'te hırsızlık suçlusu yakayı ele verdi

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ş. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 11:22
Gaziantep'te hırsızlık suçlusu yakayı ele verdi
  • Gaziantep'te hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası olan Y.Ş. isimli şahıs yakalandı.
  • Jandarma ve savcılık koordineli çalışmasıyla Şehitkâmil ilçesinde ele geçirildi.
  • Tutuklanan Y.Ş., cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı...

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa Haberleri