Gaziantep'te hırsızlık suçlusu yakayı ele verdi

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı...
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.