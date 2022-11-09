Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi

Lastik satışı yapan iş yerinden hırsızlık yapan M.G. ile C.D. isimli şahıslar, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep’te, Cumhuriyet Mahallesi'nde lastik satışı yapılan iş yerinde 5 Kasım'da yaşanan hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.

Tespit edilen şüpheliler yakalandı

İHA’nın haberine göre; hırsızlık şüphelilerinin M.G. ve C.D. olduğu belirlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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