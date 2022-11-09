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    Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi

    Lastik satışı yapan iş yerinden hırsızlık yapan M.G. ile C.D. isimli şahıslar, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
    • 09.11.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:51
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    Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi

    Gaziantep’te, Cumhuriyet Mahallesi'nde lastik satışı yapılan iş yerinde 5 Kasım'da yaşanan hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.

    Tespit edilen şüpheliler yakalandı

    İHA’nın haberine göre; hırsızlık şüphelilerinin M.G. ve C.D. olduğu belirlendi.

    Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

    Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi VİDEO

    Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi #1

    Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi #2


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