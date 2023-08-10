Gaziantep'te husumetli grup hastanede karşılaştı: 3 yaralı

DHA
Hastanelerde şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor.
Gaziantep'te bulunan Nizip Devlet Hastanesi'nde aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup hastanede karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışma, tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Personel panik ve korku yaşadı
Hastane içerisinde duyulan silah sesleri nedeniyle sağlık personeli ile poliklinikte bulunanlar panik ve korku yaşadı.
3 kişi yaralandı
Çıkan arbedede kurşunların isabet ettiği İbrahim Halil B., Fatih Eren B. ve Kemal Ş. yaralandı.
Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Olay nedeniyle poliklinik servisi, tedbir amaçlı boşaltılırken, polis soruşturma başlattı.