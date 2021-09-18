Gaziantep'te husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Hasan Altun hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Gaziantep'in Karacaahmet Mahallesi'nde, husumetli iki grup park çevresinde birbirine girdi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada Hasan Altun (16), kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Altun'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Altun, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Altun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

4 GÖZALTI

Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.