Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
418.032
2.26%
EXEN Coin
23.78
-2.34%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Gaziantep'te husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

    İki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Hasan Altun hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

    Gaziantep'in Karacaahmet Mahallesi'nde, husumetli iki grup park çevresinde birbirine girdi.

    16 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

    Kavgada Hasan Altun (16), kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Altun'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Altun, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Altun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    4 GÖZALTI

    Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Gaziantep te husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü #1

    Gaziantep te husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir