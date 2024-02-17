Gaziantep'te husumetlilerinin silahla vurduğu kişi yaşamını yitirdi

İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde Hüseyin Yılmaz (35) ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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