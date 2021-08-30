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Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı

Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı

İl genelinde yapılan huzur operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra birçok silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 461 şüpheli hakkında işlem yapıldı.