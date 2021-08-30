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    Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı

    İl genelinde yapılan huzur operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra birçok silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 461 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 17:40
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    Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı

    Gaziantep’te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.

    Yapılan operasyon sonucu 986 gram bonzai, 535 gram metamfetamin, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök Hint keneviri, 28 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    33 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüpheli olduğu belirlenen 461 kişi hakkında işlem yapıldı.

    33 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı VİDEO

    Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı #1

    Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı #2

    Gaziantep’te huzur operasyonu: 461 kişi hakkında işlem yapıldı #3

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