Evine icra gelen Nahsen B., balkona çıkıp eline aldığı tüpü patlatacağını söyledi. Ekiplerin 2 saatlik çabasıyla ikna edilen şahsa 4 günlük ek süre verildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde Nahsen B. isimli şahıs, kendisini eve kilitledi.

Haciz nedeniyle 3 katlı evine icra gelen şahıs, daha sonra balkona çıktı ve eline mutfak tüpü alarak kendisini ve evi yakacağını söyledi.

Evi patlatacağını belirten şahıs, mahalleliyi paniğe sokarken ihbar üzerine olay yerine polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldi

Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar ihtimaline karşı evin önüne branda gerdikten sonra yangın ihtimaline karşı da hazır bekledi.





2 saatte ikna edildi

Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şahsın bir türlü ikna olmaması üzerine ise olay yerine psikolog çağrıldı.

Yaklaşık iki saatlik çaba sonrası ikna olan şahıs, eylemlerinden vazgeçti. Borcu nedeniyle evini tahliye etmesi istenen şahsa tahliye için ise 4 günlük ek süre tanındı.

Gaziantep'te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı VİDEO







Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



