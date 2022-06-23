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    Gaziantep'te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı

    Evine icra gelen Nahsen B., balkona çıkıp eline aldığı tüpü patlatacağını söyledi. Ekiplerin 2 saatlik çabasıyla ikna edilen şahsa 4 günlük ek süre verildi.
    • 23.06.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:23
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    Gaziantep'te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde Nahsen B. isimli şahıs, kendisini eve kilitledi.

    Haciz nedeniyle 3 katlı evine icra gelen şahıs, daha sonra balkona çıktı ve  eline mutfak tüpü alarak kendisini ve evi yakacağını söyledi.

    Evi patlatacağını belirten şahıs, mahalleliyi paniğe sokarken ihbar üzerine olay yerine polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler olay yerine geldi

    Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar ihtimaline karşı evin önüne branda gerdikten sonra yangın ihtimaline karşı da hazır bekledi.

    Gaziantep te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı #1

    2 saatte ikna edildi

    Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şahsın bir türlü ikna olmaması üzerine ise olay yerine psikolog çağrıldı.

    Yaklaşık iki saatlik çaba sonrası ikna olan şahıs, eylemlerinden vazgeçti. Borcu nedeniyle evini tahliye etmesi istenen şahsa tahliye için ise 4 günlük ek süre tanındı.

    Gaziantep'te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı VİDEO


    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı #2

    Gaziantep te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı #3

    Gaziantep te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı #4

    Gaziantep te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı #5

    Gaziantep te icralık adam mutfak tüpüyle balkona çıktı #6


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