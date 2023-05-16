Gaziantep'te iki aile arasında çocuk kavgası: 6 yaralı Kentte çocukların oyun meselesi, aileler arasında tartışmaya neden oldu. Kısa sürede olayın alevlenmesiyle tüfekli kavgaya dönüşen olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA Gaziantep'te akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Akraba içindeki iki aile arasında başlayan çocuk tartışmasında, tansiyon yükseldi. Olay kısa bir süre sonra av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 6 kişi av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. İnceleme başlatıldı Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.