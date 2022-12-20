Petrol
80.25
0.56%
Euro
19.806
0.12%
Dolar
18.6585
0.05%
Altın
1.082
1.06%
Borsa
5437
0.00%
Bitcoin
319.150
0.29%
BTXN Coin
7.98
-3.85%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

    Aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
    • 20.12.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

    Gaziantep'te Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

    4 kişi gözaltına alındı

    Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı #1

    Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı #2

    Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı #3

    Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı #4


    Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
    Dünya

    Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı
    Gündem

    Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

    Görüş Bildir