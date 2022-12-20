Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

Aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

4 kişi gözaltına alındı

Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.













