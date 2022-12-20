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- Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
Gaziantep’te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
Aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
- 20.12.2022 - 15:59
- Güncelleme : 20.12.2022 - 16:14
Gaziantep'te Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
4 kişi gözaltına alındı
Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.