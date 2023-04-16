Gaziantep'te iki araç çarpıştı! 8 kişi yaralandı Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritten gelen diğer araca çarpıştığı kazada 2’si çocuk, 8 kişi yaraladığı anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

İHA

Hatalı sollama yine kazaya sebep oldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindesaat 14.15 sıralarında Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi meydana geldi.

Savaş Aydoğdu yönetimindeki 27 AKM 86 plakalı otomobiliyle İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi istikametinde seyir halindeyken önündeki aracı sollamak için şerit değiştirdi.

İki otomobil çarpıştı

Bu sırada karşı yönden gelen Memik Aktar yönetimindeki 16 NAK 66, Savaş Aydoğdu kullandığı otomobille çarpıştı.

8 kişi yaralandı

Kazada, otomobilde bulunan Savaş Aydoğdu, Memiş Aktar ve otomobillerde bulunan toplam 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazı anı kaydedildi

Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.