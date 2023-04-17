Gaziantep'te iki ayrı adrese dadanan hırsızlar yakalandı

İHA
Yurt genelinde asayiş ve güveni sağlamak adına güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bu kez ekipler Gaziantep'te harekete geçti.
Ekipler 2 şüpheliyi yakalandı
Kentte 2 ayrı adreste hırsızlık olayı yaşandı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri H.K. ve A.G. yakalandı.
Tutuklandılar
Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.