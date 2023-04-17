Gaziantep'te iki ayrı adrese dadanan hırsızlar yakalandı Aynı bölgedeki 2 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İHA

Yurt genelinde asayiş ve güveni sağlamak adına güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kez ekipler Gaziantep'te harekete geçti.

Ekipler 2 şüpheliyi yakalandı

Kentte 2 ayrı adreste hırsızlık olayı yaşandı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri H.K. ve A.G. yakalandı.

Tutuklandılar

Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.