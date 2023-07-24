Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sonu oldu İki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana gelen kavgada taraflardan birinin yakını olan 39 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

DHA

Şehir magandalarının sebebiyet oluşturduğu kavgaların ardından onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Silahlı kavganın adresi bu kez Gaziantep oldu.

Kentte dün gece saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan, gruplardan birinin yakını olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Serpil Temiz'e isabet etti.

Yaralı kadın hayatını kaybetti

Kanlar içerisinde yere yığılan Temiz'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serpil Temiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli olan Temiz'in cansız bedeni adli tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Serpil Temiz'in ölümüne neden olan tabancayı ateşlediği belirlenen M.A.'yı gözaltına aldı.

M.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.