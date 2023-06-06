İHA
“Bu kadarı da olmaz” artık dedirten görüntüler, Gaziantep’te kayda alındı…
Kent merkezinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Tabancanın kabzasıyla vurdu
Taraflar birbirlerine öldüresiye saldırdı.
Şahıslardan biri, karşı taraftan olan kişinin kafasına tabancanın kabzası ile defalarca vurdu.
Bir diğeri de sandalye ile o şahsa saldırdı.
3 kişi yaralandı
Kavga sonunda dayak yiyen şahıs, tabancayı bir aracın altına atarak kaçtı.
Şiddeti yüksek kavgada 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.