Gaziantep'te iki grup sokak ortasında birbirini öldüresiye darbetti İki grup, kent merkezinde karşı karşıya geldi, ortalık karıştı. Birbirlerini öldüresiye döven taraflar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

“Bu kadarı da olmaz” artık dedirten görüntüler, Gaziantep’te kayda alındı…

Kent merkezinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Tabancanın kabzasıyla vurdu

Taraflar birbirlerine öldüresiye saldırdı.

Şahıslardan biri, karşı taraftan olan kişinin kafasına tabancanın kabzası ile defalarca vurdu.

Bir diğeri de sandalye ile o şahsa saldırdı.

3 kişi yaralandı

Kavga sonunda dayak yiyen şahıs, tabancayı bir aracın altına atarak kaçtı.

Şiddeti yüksek kavgada 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.