Gaziantep'te iki kardeşin acı sonu Önünde ilerleyen kamyonun altına giren otomobilde yaşamını yitiren kardeşler Esma ile Zeynep Kübra Aydın'ın cenazeleri toprağa verildi.

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DHA

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde İsmail Aydın'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki kamyonun altına girdi.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Esma Aydın ile Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi de Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

2'Sİ AĞIR 8 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

2'si ağır 8 yaralının tedavisi sürerken, 2 kardeşin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi.

Cenazeleri Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu Mahallesi'ne getirildi. Köy mezarlığındaki cenazede yakınları sinir krizi geçirirken, kardeşler yan yan toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)