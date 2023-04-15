Gaziantep'te iki kavşakta kaza: İki araç birbirine girdi İslahiye ilçesindeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucunda ters dönen otomobilin içinde yolcu konumunda bulunan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

İddiaya göre, Abdurrahman Boz'un kullandığı 31 HG 995 plakalı araç ile Ökkeş Veriralmaz'ın kullandığı 27 AFF 586 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Yolcu konumundaki kadın yaralandı

Çarpışma sonucu 31 HG 995 plakalı araç ters dönerken otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Boz yaralandı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Fatma Boz'un, kazanın, diğer aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiğini iddia etmesi ise dikkat çekti.