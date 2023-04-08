Gaziantep’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı Gaziantep havaalanı yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İHA

İki otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.

5 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aynı otomobilde bulunan Suriyeli Madal Ahmad (36), Sara Mustafa (32) ve Abdullah Ahmad (2) ile diğer otomobilde bulunan Emre Özmen (28) ve Doğukan Küpeli’nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

5 kişinin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Biri ağır yaralı

Kazada yaralanan 1 kişi ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, 28 yaşındaki avukat Emre Özmen'in Gaziantep’in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen’in oğlu olduğu öğrenildi.