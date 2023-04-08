Gaziantep’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İHA
İki otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.
5 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aynı otomobilde bulunan Suriyeli Madal Ahmad (36), Sara Mustafa (32) ve Abdullah Ahmad (2) ile diğer otomobilde bulunan Emre Özmen (28) ve Doğukan Küpeli’nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.
5 kişinin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Biri ağır yaralı
Kazada yaralanan 1 kişi ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, 28 yaşındaki avukat Emre Özmen'in Gaziantep’in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen’in oğlu olduğu öğrenildi.