Gaziantep'te ilk iş gününde yedinci kattan düştü: Yaşamını yitirdi

DHA
Gaziantep'te öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde parke ustası Muhammet Emin Arı, bir inşaat firmasında işe başladığı ilk gün, 9 katlı binanın 7'nci katında, bindiği yük asansöründen düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Arı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İşe başladığı ilk günde 7'nci kattan düştü
Muhammet Emin Arı'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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