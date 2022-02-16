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    Gaziantep'te inşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp can verdi

    Şahinbey ilçesinde bekçiliğini yaptığı inşaatta temizlik yapan 55 yaşındaki adam, dengesini kaybederek düştüğü asansör boşluğunda yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 13:11
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    Gaziantep'te inşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp can verdi

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki inşaatta bekçi olarak görev yapan 55 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Cebran, temizlik yapmaya başladı.

    ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞTÜ

    3. katı temizlerken dengesini kaybeden Cebran, asansör boşluğundan beton zemine çakıldı.

    Olay sonrası ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yabancı uyruklu işçi, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden Muhammet Cabran’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep te inşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp can verdi #1

    Gaziantep te inşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp can verdi #2

    Gaziantep te inşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp can verdi #3


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