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Gaziantep’te iş yerine giren hırsızı, bekçiler yakaladı
Çarşı ve mahalle bekçileri, iş yerinden hırsızlık yaparken yakaladıkları Y.K. isimli şahsı, polise teslim etti.
- 14.11.2022 - 16:24
Gaziantep’te, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde dün gece devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, bir iş yerinden hırsızlık yapan Y.K.'yi suçüstü yakaladı.
Çaldığı malzemeler ile birlikte yakalanan şahsın, 19 suç kaydının bulunduğu saptandı.
Polislere teslim edildi
DHA’nın haberine göre; şüpheli Y.K., polislere teslim edildi. Gözaltına alınan Y.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep’te, iş yerine giren hırsızı bekçiler yakaladı VİDEO