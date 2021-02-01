Gaziantep'te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu

Gaziantep'te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu

Yalnız yaşayan 95 yaşındaki adam, elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı12. Sokak'ta tek göz odalı evde yalnız yaşayan Hasan Y.'nin kullandığı elektrikli battaniye, bir anda tutuştu.

95 yaşındaki Hasan Y., meydana gelen küçük çaplı yangında çıkan dumandan zehirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Y.'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu VİDEO