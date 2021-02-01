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    Gaziantep'te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu

    Yalnız yaşayan 95 yaşındaki adam, elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 19:13
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 19:30
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    Gaziantep'te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı12. Sokak'ta tek göz odalı evde yalnız yaşayan Hasan Y.'nin kullandığı elektrikli battaniye, bir anda tutuştu.

    95 yaşındaki Hasan Y., meydana gelen küçük çaplı yangında çıkan dumandan zehirlendi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Y.'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep'te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu VİDEO

    Gaziantep te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu #1

    Gaziantep te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu #2

    Gaziantep te ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye sonu oldu #3

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