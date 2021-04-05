Gaziantep'te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti

Tadilat için çıktığı iskelenin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden işçinin yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Öğle saatlerinde Gaziantep'teki Güvenevler Mahallesi'nde 40 yaşındaki Ali Çiftçi, 5 katlı bir apartmanın en üst katında dış sıvasında çalışırken dengesini kaybedip, iskeleden düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ali Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ, ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Çiftçi’nin acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

























