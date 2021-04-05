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    Gaziantep'te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti

    Tadilat için çıktığı iskelenin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden işçinin yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:58
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    Gaziantep'te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti

    Öğle saatlerinde Gaziantep'teki Güvenevler Mahallesi'nde 40 yaşındaki Ali Çiftçi, 5 katlı bir apartmanın en üst katında dış sıvasında çalışırken dengesini kaybedip, iskeleden düştü.

    İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ali Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    CENAZESİ, ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

    Çiftçi’nin acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
    Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gaziantep te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti #1

    Gaziantep te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti #3

    Gaziantep te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti #4

    Gaziantep te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti #5

    Gaziantep te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti #6

    Gaziantep te iskeleden düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti #7

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