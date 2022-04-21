- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep’te, kablo hırsızları tutuklandı
Gaziantep’te, kablo hırsızları tutuklandı
Bir kurumdan kablo çaldığı tespit edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 21.04.2022 - 14:21
- Güncelleme : 21.04.2022 - 15:33
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir kurumda meydana gelen kablo hırsızlığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları mercek altına alındı.
Operasyon ile gözaltına alındılar
DHA’nın haberine göre, kimliği belirlenen 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliye, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’teki kablo hırsızları kamerada VİDEO