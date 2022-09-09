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    Gaziantep'te kaçak alkol operasyonunda 24,5 litre dökme alkol bulundu

    Kentte alkol kaçakçılığının önüne geçilmesi adına yapılan operasyonda, 34,5 litre dökme alkol ve 320 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
    • 09.09.2022 - 17:20
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    Gaziantep'te kaçak alkol operasyonunda 24,5 litre dökme alkol bulundu

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin denetimleri sürerken, Gaziantep'te polis ekipleri kaçak alkol denetimi yaptı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın önüne geçilmesi ve devletin vergi kayıplarının önlenmesi adına yürüttüğü çalışmalarını sürdürdü.

    Depo ve iş yerine operasyon düzenlendi

    Son olarak ekipler, ihbar üzerine bir depo ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

    Gaziantep te kaçak alkol operasyonunda 24,5 litre dökme alkol bulundu #1

    24,5 litre dökme alkol bulundu

    İHA'nın aktarımına göre; operasyonda, 24,5 litre dökme alkol, 320 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

    Gaziantep'te kaçak alkol operasyonunda 24,5 litre dökme alkol bulundu VİDEO

    Yasal işlem başlatıldı

    Öte yandan olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

    Gaziantep te kaçak alkol operasyonunda 24,5 litre dökme alkol bulundu #2

    Gaziantep te kaçak alkol operasyonunda 24,5 litre dökme alkol bulundu #3


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