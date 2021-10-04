Gaziantep’te, kaçak alkol üretimi yapılan mahzenin duvarları balyozla kırıldı

Gaziantep’te, kaçak alkol üretimi yapılan mahzenin duvarları balyozla kırıldı

Kaçak alkol üretimi yapılan mahzene giriş yeri bulamayan ekipler, balyozla duvarları kırdı. Operasyonda 2 buçuk tondan fazla alkol ele geçirildi.

Gaziantep’te, kaçakçılık faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bir iş yerinin gizli girişi bulunan mahzeninde sahte alkol imal edildiği bilgisini elde etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, mahzene operasyon düzenlendi.

KIRILAN DUVARLARDAN İÇERİ GİRDİLER

Kaçak alkol üretimi yapılan iş yerine giriş bulunamayınca ekipler, operasyona balyozlarla devam etti.

Mahzenin duvarı, balyoz yardımıyla yıkıldı.

Kırılan duvarlardan içeri giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gaziantep’te, kaçak alkol üretimi yapılan mahzenin duvarları balyozla kırıldı VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

İmalathane olarak kullanılan mahzende 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 adet şişelenmiş alkol, 2 bin 500 adet kapak, 63 adet etiket, 400 adet boş şişe, 4 adet 250 litrelik alkol imalatında kullanılan damıtma bidonu ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.