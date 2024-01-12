Gaziantep'te kaçak göçmen çalıştırmanın cezası ağır oldu Kaçak göçmen çalıştırdıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 2 şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken işletmeye 8 milyon 268 bin TL ceza uygulandı.

İHA

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekiplerin düzensiz göçmenle mücadelesi kapsamında çalışmaları başarıyla sonuçlanıyor.

Bu operasyonlardan biri de Gaziantep'te gerçekleşti.

Yetkililerce denetim yapıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde denetim düzenledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü ile birlikte hareket edilen denetimlerde ülkeye yasa dışı yollardan gelen kaçak göçmenleri çalıştırdığı ve iş yerinde barınma imkânı sağladığı tespit edilen işletme sahipleri C.Y. ve A.E. isimli 2 şahıs hakkında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

İşletmeye 8 milyon 268 bin TL ceza uygulandı

Bu kapsamda işletmeye ise sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırmak suçundan 8 milyon 268 bin TL cezai işlem uygulandı.

Son olarak geçici koruma kapsamındaki bazı yabancı uyruklu şahıslara, yol izin belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 25 bin 700 TL idari yaptırım uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)