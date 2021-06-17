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    Gaziantep'te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma

    Kaçak kazıya yapılan baskında ortaya çıkan mozaikleri koruma altına alan jandarma, kazının sona ermesine kadar 24 saat nöbete devam edecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla eser, müzeye verilecek.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 11:07
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    Gaziantep'te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma

    Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde, 2019 yılında bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı.

    İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapılan evin içerisinde ve avlusunda, zemininde 200- 250 metrekare mozaik bulunduğunu saptadı.

    Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri, bu gelişme sonrası evde kurtarma kazılarına başladı.

    MOZİK BULUNAN EV KORUMAYA ALINDI

    Kazılar devam ederken, olası kaçak kazı ve tahribatın önüne geçmek için jandarma ekipleri de mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı.

    ARAŞTIRMA YAPILIYOR

    Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunan mozaiğin bulunduğu evde uzman ekiplerce çalışmaların sürdüğü belirtilirken, bölgede de farklı mozaikler bulunup bulunmadığına yönelik araştırma yapılıyor.

    MÜZEDE SERGİLENECEK

    Kurtarma kazıları ile hasar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması planlanan mozaiğin, daha önce kentte çıkarılan mozaikler gibi Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

    "MOZAİĞİN BURADAN ÇIKMASI GURUR VERİCİ"

    Yukarıbilen Mahallesi Muhtarı Şeyhmus İzgüden, mahallenin 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

    Mahallenin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle çıkan mozaiklere şaşırmadıklarını ve araştırılması durumunda farklı eserlerin de gün yüzüne çıkabileceğini anlatan İzgüden, "Burada bir evde mozaik bulundu. Ondan sonra mahallemizde güvenlik güçleri 24 saat esasla nöbet tutuyor. Müze müdürlüğü tarafından ise çalışmalar devam ediyor. Böyle bir mozaiğin buradan çıkarılıp sergilenmesi bizim için gurur verici. Detaylı araştırma yapılırsa mahallemizden farklı eserlerin de çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #1

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #2

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #3

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #4

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #5

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #6

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #7

    Gaziantep te kaçak kazıdan çıkan mozaiklere 24 saat koruma #8

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