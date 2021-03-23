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- Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayınca 1854 lira ceza yazıldı
Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayınca 1854 lira ceza yazıldı
Kaçak şekilde kurbağa avladığı sırada jandarmaya yakalanan şahsa 1854 lira para cezası uygulandı.
- DHA
- 23.03.2021 - 13:47
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yesemek Mahallesi kırsalında dün, derede yasa dışı kurbağa avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, D.N.’yi kaçak olarak avlanırken yakaladı.
KURBAĞA AVCILIĞINA PARA CEZASI
D.N.'nin yakaladığı kurbağalara el konularak Yesemek deresinde doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. D.N.’ye 1854 lira idari para cezası ile cezalandırıldı.