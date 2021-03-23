Euro
9.4292
1.84%
Dolar
7.8486
0.86%
Altın
438.55
1.01%
Borsa
1.355
-1.76%
Bitcoin
434.195
-3.72%
EXEN Coin
12.81
-1.68%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayınca 1854 lira ceza yazıldı

    Kaçak şekilde kurbağa avladığı sırada jandarmaya yakalanan şahsa 1854 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayınca 1854 lira ceza yazıldı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yesemek Mahallesi kırsalında dün, derede yasa dışı kurbağa avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Ekipler, D.N.’yi kaçak olarak avlanırken yakaladı.

    KURBAĞA AVCILIĞINA PARA CEZASI

    D.N.'nin yakaladığı kurbağalara el konularak Yesemek deresinde doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. D.N.’ye 1854 lira idari para cezası ile cezalandırıldı.

    Gaziantep te kaçak kurbağa avlayınca 1854 lira ceza yazıldı #1

    Gaziantep te kaçak kurbağa avlayınca 1854 lira ceza yazıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir