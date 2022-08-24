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Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te bir iş yeri ve araca yönelik yapılan operasyonda 6 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ile bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.