Gaziantep'te kaçak silah imalatına baskın: 3 kişi yakalandı Yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı belirlenenb 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve tabanca bulundu.

İHA Yurt genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyonlara ara verilmeden devam ediliyor. Ülke huzurunu bozacak ve ülke içerisinde olumsuz ortam yaratacak şahıslara yönelik yapılan çalışmalarla şüphelilerin önüne geçilmesi planlanıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesi yönelik 3 iş yeri ile 3 ikamete operasyon yaptı. Kaçak silahlar bulundu Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek, 87 adet tabanca namlusu, 51 adet tabanca gövdesi, 37 adet tabanca sürgüsü, 2 adet silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi. 3 kişiye yasal işlem Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.