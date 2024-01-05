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Gaziantep'te kaçakçılara operasyon! 2 milyon lira değerinde cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılara operasyon! 2 milyon lira değerinde cep telefonu ele geçirildi Bir iş yeri ile araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 117 adet kaçak cep telefonu ile 7 adet akıllı saat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.