Gaziantep'te kaçakçılara operasyon! 2 milyon lira değerinde cep telefonu ele geçirildi

İHA
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda da Şehitkamil ilçesinde bir iş yeri ile Oğuzeli ilçesinde bir araçta arama yapıldı.
Gaziantep'te bir iş yeri ile bir araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 117 adet kaçak cep telefonu ile 7 adet akıllı saat ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltında
Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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