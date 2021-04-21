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    Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

    Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı yakalayıp kamyonetinde aramalar yaptı. Yapılan aramada milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi.
    • AA
    • 21.04.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:44
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    Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

    Gaziantep’te kaçakçılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor…

    Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışmalara başladı.

    Y.K. isimli bir şahsın Adana’dan kendisine ait olmayan kamyonet ile gümrük kaçağı makaronları Gaziantep’e getireceği bilgisi alındı.

    Harekete geçen ekipler, şüpheli Y.K.’yı Sam Mahallesi, Güler Bulvarı’nda yakaladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kamyonette aramalar yapıldı.

    2 milyon 900 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

    Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi #1

    Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi #2

    Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi #3

    Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi #4

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