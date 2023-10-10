Gaziantep'te kaçan şüpheliler polise ateş açtı Gaziantep'te motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Durmayan şüpheliler kaçarken ateş açtı. Yaşanan kovalamacada ateş eden 3 şahıstan 2'si yakalanırken 1'i ise kayıplara karıştı.

İHA Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi'nde denetim yapan motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı. 3 şahıstan 2'si yakalandı Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken polis ekipleri de kaçan şüphelileri bir süre kovaladı. Yaşanan kovalamacada ateş eden 3 şahıstan 2'si yakalanırken 1'i ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaparken kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)