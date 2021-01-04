Gaziantep'te kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mehmet, kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evde televizyon izlerken kalp krizi geçiren Mehmet Aziz Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Çelik Ailesi, sabah birlikte kahvaltı yaptı.

Sonrasında odasında televizyon izleyen ailenin en büyük çocuğu lise birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Aziz Çelik, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden inşaat işçisi baba Osman Çelik'in çağırdığı sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları Mehmet Aziz'i, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Mehmet Aziz Çelik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.









