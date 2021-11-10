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- Gaziantep'te kamyonetin önü havaya kalktı
Gaziantep'te kamyonetin önü havaya kalktı
Dengesiz yükleme yapılan ve rampa çıkışı sırasında ön tarafı havaya kalkan kamyonet, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.
- AA
- 10.11.2021 - 14:26
Gaziantep'in İpek Yolu Küsget Kavşağı'nda 27 AJL 121 plakalı pvc yüklü kamyonet sürücüsü akılalmaz bir kaza yaşadı.
DENGESİZ YÜK YÜZÜNDEN HAVALANDI
Köprülü kavşağın rampasını çıkan kamyon, yüklerin ağır gelip ön tekerlerinin yerden kesilmesiyle hareketsiz kaldı.
Bir şeridin kapanmasına yol açan araçtaki pvcler, başka bir kamyonete yüklendi.
Kamyonetin eski haline getirilmesiyle trafik normale döndü.