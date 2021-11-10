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Gaziantep'te kamyonetin önü havaya kalktı

Gaziantep'te kamyonetin önü havaya kalktı

Dengesiz yükleme yapılan ve rampa çıkışı sırasında ön tarafı havaya kalkan kamyonet, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.