Gaziantep'te kan donduran olay! Dere kenarında bebek cesedi bulundu Dere kenarında 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulunurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı.

Tüfekçi Yusuf Bulvarı Alleben Deresi'nin kenarında hareketsiz bebek gören park görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin ölü olduğu tespit edildi

4-5 aylık olduğu belirlenen erkek bebek cesedinin gece saatlerinde bu noktaya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Soruşturma başlatıldı

Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)