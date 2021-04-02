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    Gaziantep'te kargoya verilen uyuşturucu yakalandı

    Kargoyla gönderilen paketin içinden çıkan 5 kilo metamfetaminin ardından 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 12:51
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    Gaziantep'te kargoya verilen uyuşturucu yakalandı

    Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, gönderilen bir kutuda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

    Uyuşturucuya el koyan polis, kargonun gönderildiği ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

    KARGOYU GÖNDEREN ŞAHIS ARANIYOR

    Polis, kargoyu gönderen kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    Gaziantep te kargoya verilen uyuşturucu yakalandı #1

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