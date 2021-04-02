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- Gaziantep'te kargoya verilen uyuşturucu yakalandı
Gaziantep'te kargoya verilen uyuşturucu yakalandı
Kargoyla gönderilen paketin içinden çıkan 5 kilo metamfetaminin ardından 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 02.04.2021 - 12:48
- Güncelleme : 02.04.2021 - 12:51
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, gönderilen bir kutuda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi.
Uyuşturucuya el koyan polis, kargonun gönderildiği ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.
KARGOYU GÖNDEREN ŞAHIS ARANIYOR
Polis, kargoyu gönderen kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.