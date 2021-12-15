Gaziantep’te kargoyla gönderilmek üzere, kaçak makaronlar ele geçirildi

Gaziantep’te kargoyla gönderilmek üzere, kaçak makaronlar ele geçirildi

Bir kargo şirketine ait aktarım merkezine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 820 bin adet paketlenmiş makaron ele geçirdi.

Gaziantep’te, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Çalışmalar kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine operasyon düzenledi.

81 KOLİ MAKARON BULUNDU

Yapılan aramalarda, bir kamyonetin içerisinde 81 adet koli içerisinde toplamda 820 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kargoyla gönderilmek istenen makaronlara, imha edilmek üzere el koyuldu.

Gaziantep’te kargoyla gönderilmek üzere, kaçak makaronlar ele geçirildi VİDEO

