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    Gaziantep'te karısını öldüren adam FETÖ üyesi çıktı

    Boşanma aşamasındaki eşini yolda yürürken arkadan silahla yaralayarak ölümüne sebep olan adam, FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıkarak gözaltına alındı.
    • 17.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 13:06
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    Gaziantep'te karısını öldüren adam FETÖ üyesi çıktı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dün akşam saatlerinde 42 yaşındaki Derya Yavuz, işten çıktıktan sonra evine doğru yola çıktı.

    Yolda yürüyen kadını, arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki 52 yaşında olan eşi Mehmet Yavuz, silahla vurarak öldürüldü.

    Kanlar içinde yere yığılan kadına ilk müdaleyi yapan sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini tespit edildi.

    Cansız bedeni morga kaldırıldı

    Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

    Gaziantep te karısını öldüren adam FETÖ üyesi çıktı #1

    Eski eşi FETÖ üyesi çıktı

    Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak olay yerinden kaçan katil zanlısı Mehmet Yavuz'un, FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Katil zanlısı koca, olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep te karısını öldüren adam FETÖ üyesi çıktı #2

    Kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

    Koca tarafından öldürülen Derya Yavuz'un cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

    Gaziantep te karısını öldüren adam FETÖ üyesi çıktı #3


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