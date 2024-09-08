Gaziantep'te kavgayı ayırmak isteyen site görevlisi göğsünden bıçaklandı Şahinbey ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen site sakini, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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İHA

Dehşet veren olayın adresi Gaziantep.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutları Sitesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 47 yaşındaki Ecevit Bozgeyik ve 23 yaşındaki Ahmet B. bıçaklandı.

Ağır yaralanan iki şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Göğüs bölgesinden bıçaklanan Ecevit Bozgeyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fail yada failleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)